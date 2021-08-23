РПЦ попросила передать в собственность хлебный амбар Александро-Невской лавры

Пять зданий памятника регионального значения "Хлебные амбары Александро-Невской лавры" находятся на набережной Обводного канала.

Петербургская епархия РПЦ попросила Смольный безвозмездно передать в собственность здание хлебного амбара Александро-Невской лавры. Это следует из информации, опубликованной на сайте комитета имущественных отношений.

Пять зданий памятника регионального значения "Хлебные амбары Александро-Невской лавры" находятся на набережной Обводного канала.

Как указано в заявке, здание находится в безвозмездном пользовании епархии РПЦ по договору от 1993 года "для использования под религиозные и благотворительные цели".

По данным петербургской епархии, хлебные амбары были построены "в середине XIX века на средства Александро-Невской лавры и привлеченные ей частные средства.

Ранее РПЦ попросила Смольный отдать часть здания бывшей богадельни на Черняховского

Фото: citywalls.ru (Наталия)