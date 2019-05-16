РПЦ хочет забрать в собственность пять зданий около церкви Смоленской иконы Божией Матери

Религиозная организация сейчас использует эти помещения.

Петербургская Епархия РПЦ попросила передать в собственность пять нежилых зданий на Васильевском острове. Обращение за подписью митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия было опубликовано на сайте комитета имущественных отношений.

РПЦ хочет получить в свое пользование дом №16 Б, 18В, 20Г, 22Д, 24E на Камской улице. Отмечается, что они образуют со зданием церкви Смоленской иконы Божией Матери единый храмовый комплекс.

Четыре здания были построены в 1883-1900 годах, они являются церковными домами и принадлежали церкви, говорится в обращении. Сейчас объекты находятся в безвозмездном пользовании РПЦ.

Ранее стало известно о том, что на территории СИЗО "Кресты" в Колпино не собираются строить храм.

Фото: citywalls.ru