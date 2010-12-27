РПЦ не подала заявку на передачу Исаакиевского собора

Храм не передадут в пользование РПЦ.

Директор "Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Юрий Мудров заявил, что не владеет информацией о заявке РПЦ на передачу храма.

Он уточнил, что в храме по утвержденному расписанию продолжают проходить богослужения. Отношения с епархией у руководства музея сохраняются хорошие.

Наша позиция такова: мы работаем в музее. Мы за это получаем зарплату, это наша специальность. Мы выполняем свой долг и стараемся выполнять его хорошо. Исаакиевский собор — особое место, которое для всех нас является и великим памятником искусства, и центром духовной жизни на протяжении долгого времени. Отметил Мудров

Ранее Piter.TV писал о том, что директор музея "Исаакиевский собор" высказался насчет возможности передачи храма в руки православной церкви.

Фото: Piter.TV