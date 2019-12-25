РКЦ "Велес" ищет матрасы для лосёнка Гоши

В реабилитационном центре для диких животных "Велес" снова обратились к петербуржцам и жителям Ленобласти за помощью. На этот раз лосёнку Гоше необходимы матрасы, пишут сотрудники центра в официальной группе "ВКонтакте".
По словам специалистов, матрасы необходимы теплолюбивым животным в качестве подстилки в вольерах. Матрасы становятся особенно актуальными с наступлением осени и грядущих холодов. Сотрудники "Велеса" отметили, что лосёнку нужны ватные или поролоновые матрасы без пружин.
Привезти вещи для лосёнка можно, доехав до самого центра в поселке Рапполово, или передав матрасы через волонтеров.
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Фото: РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным / "ВКонтакте"
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