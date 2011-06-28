РИА Новости: российские танкисты сорвали наступление ВСУ в Харьковской области

Российские танкисты сорвали наступление украинских войск в Харьковской области. Об этом сообщает "РИА Новости".
По словам командира танкового подразделения с позывным "Викинг", украинские войска пытались сосредоточиться и скопить свои силы для удара, чтобы продолжить наступление на позиции российских войск. Задача экипажа танка Т-80 была не допустить их сосредоточения.
Он добавил, что пехота находится непосредственно в соприкосновенией, а также требует огонь артиллерии и танков. Для этого войска выходят на танкистов, чтобы передать координаты цели.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы минометов 2С4 "Тюльпан".
Видео: Минобороны России
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