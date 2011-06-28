РИА Новости: российские танкисты сорвали наступление ВСУ в Харьковской области

Украинские войска пытались сосредоточиться и скопить свои силы для удара, чтобы продолжить наступление.

Российские танкисты сорвали наступление украинских войск в Харьковской области. Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам командира танкового подразделения с позывным "Викинг", украинские войска пытались сосредоточиться и скопить свои силы для удара, чтобы продолжить наступление на позиции российских войск. Задача экипажа танка Т-80 была не допустить их сосредоточения.

Он добавил, что пехота находится непосредственно в соприкосновенией, а также требует огонь артиллерии и танков. Для этого войска выходят на танкистов, чтобы передать координаты цели.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы минометов 2С4 "Тюльпан".

Видео: Минобороны России