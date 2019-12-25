РФ запросила у США сведения о пострадавших при обрушении дома во Флориде

Посольство России в Вашингтоне следит за ситуацией с обрушением 12-этажного жилого здания.

Россия запросила у США сведения о пострадавших при обрушении дома в американском штате Флорида. Об этом на собственном Facebook-аккаунте сообщили представители посольства Москвы в Вашингтоне. Они уточнили, что отправили соответствующий запрос в Государственный департамент. Дипломатов интересует вопрос, есть ли в числе пострадавших в городе Серфсайд округа Майами-Дейд граждане РФ.

Посольство внимательно отслеживает ситуацию. Запросили Госдепартамент на предмет наличия российских граждан среди пострадавших. В случае необходимости окажем соотечественникам консульскую помощь. заявление посольства РФ в Вашингтоне

Напомним, что 12-этажное здание обрушилось в городе Серфсайд во Флориде. На данный момент известно о четырех погибших. Судьба еще несколько десятков человек остается неизвестной. После инцидента американский президент Джо Байден подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в регионе.

Во Флориде после обрушения дома из-под завалов извлекли 37 человек.

Фото: Miami Beach Police

