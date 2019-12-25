РФ создаст новейшую военную систему контроля космического пространства

Андрей Вышинский рассказал о том, что РФ хочет увеличить боевые возможности в космосе.

Россия создаст новейшую систему для контроля за космическим пространством. Об этом в интервью изданию "Красная звезда" заявил генерал-лейтенант Андрей Вышинский. Эксперт командует 15-ой армией Воздушно-космических сил особого назначения.

Вышинский отметил, что задачей для новой системы станет обеспечение постоянного контроля над околоземной территорией при максимальном диапазоне высот. Размещение новейших комплексов радиотехнического контроля и оптикоэлектронных аппаратов позволят увеличить боевую мощность российских ВКС.

Напомним, что постоянный представитель РФ при ООН Василий Небезня говорил о том, что Москва настроена подписать соглашение по безопасности в космосе. Этот документ необходим в связи с милитаризацией пространства, которую активизировал Вашингтон. С 2004 года РФ взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности космоса в одностороннем порядке.

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