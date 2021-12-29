РЕН ТВ: и. о. президента ВФЛА Привалова госпитализирована с переохлаждением

Спортсменка провалилась под лед в Москве.

Исполняющую обязанности президента ВФЛА(Всероссийской федерации лёгкой атлетики) Ирина Привалова госпитализирована с переохлаждением. Об этом рассказали столичные журналисты. накануне спасателям пришлось доставать пострадавшую женщину из-подо льда. Она провалилась в воду в Москва-реку.

В настоящее время известно о том, что 56-летняя олимпийская чемпионка по легкой атлетике решила пройти по реке в районе парка "Фили". Вес ее тела не выдержал лед, который подтаял за время оттепели. Женщину вовремя заметили дежурные из поисково-спасательной станции. Они немедленно отправили на помощь катер на воздушной подушке.

Напомним, что Ирина Привалова является чемпионкой ОИ-2000 года на дистанции 400 метров с барьерами.

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Фото и видео: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы