РБК: в РФ маткапитал могут разрешить инвестировать в ценные бумаги

Данная мера призвана увеличить интерес физических лиц к инвестированию на рынках.

Издание РБК со ссылкой на дорожную карту по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития сообщает, что в РФ маткапитал могут разрешить инвестировать в ценные бумаги. По информации журналистов, данную инициативу обсуждал первый вице-премьер Андрей Белоусов на одном из совещаний.

Отмечается, что данная мера призвана увеличить интерес физических лиц к инвестированию на рынках. Это позволит обеспечивать проекты долгосрочным финансированием. При этом вложить деньги в облигации и вскоре вывести доход от их продажи будет нельзя — семья будет иметь возможность лишь получать процент от вклада или облигации.

Ранее глава Минэкономики ФРГ призвал не связывать СП-2 с Навальным.

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