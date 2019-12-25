РБК: срок службы бытовой техники предложили продлить до десяти лет

Глава Минприроды РФ считает, что это поможет сократить количество "электронного мусора".

Минпромторгу и Минэкономразвития дано поручение проработать внедрение в России европейских технических регламентов для производителей электроники. Такое поручение дала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, сообщила в интервью РБК ее представитель Марта Галичева.

По данным СМИ, такой шаг решено предпринять для возможности увеличения срока эксплуатации крупной и мелкой электротехники до десяти лет. Данную инициативу также поддержали в Минприроды.

При разработке поручено опираться на регламенты новых экодизайнов электроники в странах ЕС, которые вступили в силу весной 2021 года. Согласно им, покупатель имеет право на ремонт техники в течение семи-десяти лет. В настоящее время в ЕС это относится к крупной бытовой технике, но в перспективе планируется принять такие правила в отношении смартфонов и ноутбуков.

Глава Минприроды Александр Козлов увеличение срока эксплуатации техники позволит сократить количество "электронного мусора".

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