РАН недосмотрел за зданием на Ново-Никитской: туда въехали бассейны

Частная фирма незаконно заняла помещения, относящиеся к РАНу.

Научный центр РАН в Петербурге пытается добиться освобождения здания по Ново-Никитской улице. Его незаконно заняла компания, которая изготавливает бассейны. К ситуации подключили прокуратуры города. Об этом сообщает Gazeta.SPb.

Сейчас дело дошло до Арбитражного суда. По результатам проверки Прокуратуры Приморского района была выявлена несанкционированная "аренда" помещения, которое относится к РАН. Территория является нежилым фондом и принадлежит государству. Ответчиком выступает организация "ГидроПрофМонтаж".

Руководителей компании просят освободить здание. Степень виновности компании решит суд.

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Фото: Piter.tv