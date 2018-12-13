РАН недосмотрел за зданием на Ново-Никитской: туда въехали бассейны

Научный центр РАН в Петербурге пытается добиться освобождения здания по Ново-Никитской улице. Его незаконно заняла компания, которая изготавливает бассейны. К ситуации подключили прокуратуры города. Об этом сообщает Gazeta.SPb.
Сейчас дело дошло до Арбитражного суда. По результатам проверки Прокуратуры Приморского района была выявлена несанкционированная "аренда" помещения, которое относится к РАН. Территория является нежилым фондом и принадлежит государству. Ответчиком выступает организация "ГидроПрофМонтаж".
Руководителей компании просят освободить здание. Степень виновности компании решит суд.
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Фото: Piter.tv
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