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Пятилетняя "Рапунцель" из Петербурга вошла в Книгу рекордов России
Сегодня, 8:43
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IRINA_CHALKINA

Пятилетняя "Рапунцель" из Петербурга вошла в Книгу рекордов России

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Сегодня длина волос Лолы составляет 109 сантиметров.

В Северной столице 6-летняя петербурженка по имени Лола вошла в Книгу рекордов России. Об этом рассказала мама девочки Ольга Соловьева в беседе с "Комсомольской правдой в Санкт-Петербурге".

В данный момент длина волос малышки составляет 109 см. При этом рост 6-летней "Рапунцель" —  116 см.

Летом 2020 года побили предыдущий рекорд в возрастной категории "5 лет". Наш результат – 104 сантиметра

мама девочки

Мама петербурженки отметила, что она старается всегда покупать шампуни, в состав которых уже входит бальзам, потому что мыть такие волосы не просто. 

Ранее мы сообщали о том, что в Смольном объяснили слова Беглова о карусели и Книге рекордов Гиннесса.

Фото: pixabay

Теги: книга рекордов россии, рапунцель, рекорд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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