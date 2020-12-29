Пятилетняя "Рапунцель" из Петербурга вошла в Книгу рекордов России

Сегодня длина волос Лолы составляет 109 сантиметров.

В Северной столице 6-летняя петербурженка по имени Лола вошла в Книгу рекордов России. Об этом рассказала мама девочки Ольга Соловьева в беседе с "Комсомольской правдой в Санкт-Петербурге".

В данный момент длина волос малышки составляет 109 см. При этом рост 6-летней "Рапунцель" — 116 см.

Летом 2020 года побили предыдущий рекорд в возрастной категории "5 лет". Наш результат – 104 сантиметра мама девочки

Мама петербурженки отметила, что она старается всегда покупать шампуни, в состав которых уже входит бальзам, потому что мыть такие волосы не просто.

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