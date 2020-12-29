Ремонт продолжался 55 суток.

Пятый энергоблок на Ленинградской АЭС запустили раньше срока. Об этом 7 января рассказали в официальной группе электростанции в соцсети "ВКонтакте". Там поведали, что в 22:00 6 января энергоблок вывели на номинальную мощность после ремонта, который носил планово-предупредительный характер.

За сутки до этого блок включили в единую энергосистему страны, постепенно поднималась мощность реакторной установки в соответствии с графиком диспетчеров.

За первые сутки после ремонта энергоблок выработал энергии на 24,1 млн киловатт*часов.

Ремонт продолжался 55 суток и завершился на трое суток раньше срока.

Накануне новый энергоблок ЛАЭС впервые вышел на полную мощность. Энергоблок №6 с реактором ВВЭР-1200 вышел на мощность в 100% после этапа опытно-промышленной эксплуатации.

Фото: ВКонтакте / Ленинградская АЭС