На достигнутом уровне мощности на блоке специалисты продолжат статические и динамические испытания.

Новый энергоблок ЛАЭС впервые вышел на полную мощность. Энергоблок №6 с реактором ВВЭР-1200 вышел на мощность в 100% после этапа опытно-промышленной эксплуатации. Об этом 3 января рассказали представители атомной электростанции в соцсети "ВКонтакте".

При выходе на проектные показатели тепловая мощность блока составила 3200 МВт, электрическая — 1165 МВт. На достигнутом уровне мощности на блоке специалисты продолжат статические и динамические испытания. На номинальную мощность блок вывела смена № 1 под руководством Сергея Чигарева.

В октябре мы писали, что на Ленинградской АЭС стартовал новый этап ввода в эксплуатацию того самого инновационного энергоблока №6.

Фото: правительство Ленинградской области