"Пятёрочка" вручит более 3000 призов за покупки

Акция проходит во всех магазинах до 28 ноября.

Торговая сеть "Пятёрочка" проводит акцию, в рамках которой разыгрывает более 3000 сертификатов на покупки в своих магазинах, а также цифровую и бытовую технику от партнёров.

Акция проходит во всех магазинах "Пятёрочка" до 28 ноября. Посетители, совершившие покупку на сумму от 300 рублей в одном чеке, могут принять участие в розыгрыше сертификата номиналом 3000 рублей для покупок в "Пятёрочке". При покупке на 600 рублей можно выиграть сертификат на 10 000 рублей, а при покупке от 800 рублей – на 25 000 рублей. Главное, после покупки обязательно зарегистрировать свой чек на сайте actions.5ka.ru.

Также покупатели могут стать обладателями смартфона 14 поколения. Для этого необходимо отправить другу ссылку на участие в акции, по которой он должен зарегистрировать и загрузить чек. Чем больше друзей пригласит участник, тем выше его шансы на победу. Одна пара друзей получит новые смартфоны 14 поколения – каждый по гаджету.

Также, при наличии в чеке от 300 рублей товаров под брендами BREF, MIPAO, Oreo, Kotex, Contex, Hoegarden 0.0 безалкогольное, Nestea, Deonica и Axe покупатели смогут принять участие ещё и в еженедельном розыгрыше ценных призов от партнеров. В розыгрыше участвуют кофемашины, электрогрили, увлажнители воздуха, роботы-пылесосы, мойщики окон, наушники, а также сертификаты на покупки в магазинах цифровой и бытовой техники.

Помимо этого, среди пользователей сервиса экспресс-доставки каждую неделю разыгрывается смартфон.

Также в "Пятёрочке" можно приобрести дизайнерские стаканы за 1 рубль.

Фото: торговая сеть Пятёрочка