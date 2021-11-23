Пятеро человек госпитализированы в результате пожара около Рокфеллер-центра

Огонь охватил 10 этаж 49-этажного комплекса на Манхэттене.

Пятеро человек госпитализированы в результате пожара в центре Нью-Йорка. Об этом сообщили американские журналисты. Установлено, что возгорание зафиксировано на территории Манхэттена, около Рокфеллер-центра вечером 22 ноября. Двоим жителям города пришлось оказывать медицинскую помощь на месте.

В экстренном ведомстве добавили, что огонь начал распространяться около 10:30 утра по местному времени (18:30 вечера 22 ноября по московскому времени) на 10 этаже 49-этажного дома. Уже к 11:19 часам специалисты смогли взять ситуацию под контроль. В настоящее время определяются причины возгорания.

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Фото и видео: YouTube / WORLD NEWS WITH CH