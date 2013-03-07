Стоимость каждого маммографа составляет 12,26 млн рублей.

Пять поликлиник Ленобласти получили современные маммографы по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Оборудование поступило в амбулаторные отделения Бокситогорской, Волховской, Киришской, Кировскй и Тосненской больниц. Стоимость каждого маммографа составляет 12,26 млн рублей. Данные аппараты с высокой точностью определяют наличие кист, опухолей в молочных железах даже при отсутствии симптомов.

Главный врач Кировской клинической межрайонной больницы Александр Жарков напомнил, что женщинам с 35 до 40 лет рекомендовано проводить маммографию однократно, с 40 до 50 лет данное обследование проводится один раз в два года. После 50 лет маммографию необходимо проводить ежегодно.

В Ленобласти вакцинация от гриппа набирает темп.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области