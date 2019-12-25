Пять отелей включили в перечень системообразующих организаций Петербурга

Общий вклад индустрии в экономику города составил 378,6 миллиарда рублей в прошлом году.

Стало известно, что пять крупных отелей города включили в перечень системообразующих организаций города, сообщили в пресс-службе Смольного.

В перечень вошли Four Seasons Hotel Lion Palace St.Petersburg, AZIMUT Hotel Санкт-Петербург, Original Sokos Hotel Olympia Garden, Solo Sokos Hotel Palace Bridge и Solo Sokos Hotel Vasilievsky.

Так, в 2019 году в высокий сезон для индустрии было задействовано до 300 тысяч человек, а общий вклад индустрии в экономику города составил 378,6 миллиарда рублей в прошлом году. Таким образом, гостиничный бизнес может помочь Петербургу восстановиться после пандемии.

Для списка системообразующих предприятий города были разработаны специальные критерии. К примеру, выручка таких организаций за год должна составлять не менее 850 миллионов рублей, среднесписочная численность сотрудников обязана насчитывать не менее 175 человек. Также у отеля должно быть свидетельство о присвоении "звёздности".

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