Смольный выделил пять помещений для малого и среднего бизнеса

Пять новых городских помещений получат представители малого бизнеса по итогам торгов.

Подведены итоги аукционов на право аренды объектов нежилого фонда, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для субъектов МСП, индивидуальных предпринимателей и организаций инфраструктуры поддержки МСП. Договор аренды с победителем торгов будет заключен сроком на 10 лет и не будет накладывать никаких ограничений на использование объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Адреса помещений

– улица Фрунзе, дом 6, литера А, помещение 26-Н

– Таврическая улица, дом 31-33, литера М, помещение 1-Н

– Сапёрный переулок, дом 16/36, литера А, помещение 86-Н

– переулок Джамбула, дом 19, литера А, помещение 1-Н

– набережная реки Пряжки, дом 50, литера А, помещение 5-Н

Наибольшая ставка на аукционе была сделана за нежилой объект на улице Фрунзе, недалеко от станции метро "Парк Победы". За объект общей площадью 205,4 м2 боролись девять претендентов.

Ранее сообщалось, что петербуржцы против сноса доходного дома Антонова.

Фото: Piter.TV