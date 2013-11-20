Пять машин столкнулись в Нефтеюганске, есть пострадавший

"Ауди А6" выехала на полосу встречного движения.

В Нефтюганске 16 июня произошла массовая автомобильная авария. В ней пострадали пять автомобилей ("Шевроле Нива", "КИА", "ВАЗ" и "Тойота"). Известно, что дорожный конфликт возник по улице Ленина. Одно из транспортных средств перевернулось на проезжей части.

По сведениям от Госавтоинспекции по региону, ДТП зафиксировано около 18:35 по местному времени вечером в среду. Водитель на иномарке "Ауди А6" выехал на полосу встречного движения, спровоцировав опасную ситуацию на дороге. Машина зацепила собой другой автомобиль, после чего протаранил еще несколько транспортных средств.

После аварии госпитализирован только один человек. Пострадавшим является 25-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ. По данным полиции, в момент аварии виновник ситуации находился за рулем в трезвом состоянии.

В Екатеринбурге столкнулись два автобуса.

Видео: Telegram / LIFE SHOT