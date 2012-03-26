Пять человек пострадали в ДТП с участием Maserati в центре Москвы

СМИ: девушку зажало в машине.

Пять человек пострадали в ДТП с участием дорогостоящих автомобилей в центре Москвы. Местные журналисты рассказали о том, что в одном из транспортных средств оказалась зажата девушка. Она находится в машине японского автопроизводителя.

Инцидент произошел с тремя иномарками Maserati, Nissan и Mercedes днем 10 декабря на Садовом кольце (Смоленской площади, около дома под номером 28). Очевидцы уточнили, что одна из машин вылетела на тротуар. Авторы Telegram-канала Mash выяснили, что за рулем "Мерседеса" находилась известный дизайнер Рада Дадалова. Она является дочерью российского бизнесмена. Ее пассажирке понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время на месте работаю правоохранительные органы Они выясняют обстоятельства случившегося. Также задействованы другие экстренные ведомства, включая скорую помощь. По предварительным сведениям, виновником ДТП является шофер, управляющий "Мазератти". У транспортного средства фиксируются белорусские государственные номера.

Депутат Мособлдумы Зафиров погиб в ДТП.

Фото и видео: Telegram / Mash

