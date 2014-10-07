Депутат Мособлдумы Зафиров погиб в ДТП

В аварии скончался еще один человек.

Депутат Московской областной думы Эвклид Зафиров погиб в автомобильной аварии. Трагедия зафиксирована в столичном регионе вечером 9 декабря. Об этом рассказали представители прокуратуры. Председатель местного парламента Игорь Брынцалов выразил свои соболезнования семье коллеги.

На официальном сайте Мособлдумы заметили, что Эвклид Зафиров был избран депутатом VII созыва по Воскресенскому избирательному округу. Парламентарий входил в состав профильного Комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. Он скончался в возрасте 60 лет.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причина смертельного ДТП. Жертвами аварии стали два человека.

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Фото: Telegram / Mash