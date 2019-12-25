На Тореза водитель Ford Transit сбил трехлетнего малыша по дороге в детсад

Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В четверг, 9 декабря, в 8:36 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в 8:33 у дома №96 по проспекту Тореза произошло дорожно-транспортное происшествие. Выяснилось, что 52-летний водитель фургона Ford Transit сбил трехлетнего малыша на нерегулируемом пешеходном переходе. В это время он вместе с матерью шел в детский сад.

В результате ДТП с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ссадинами лица, в состоянии средней тяжести мальчика направили в городскую детскую больницу №19. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее мы писали, что годовалого ребенка госпитализировали после того, как мама упала вместе с ним на асфальт на улице Курчатова.

Фото: pexels.com