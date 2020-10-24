Власти штата оценивают последствия стихийного бедствия.

Пять человек погибли в результате торнадо в Алабаме. Об этом сообщили журналисты с местного телеканала CNN со сылкой на власти штата. По данным специалистов, трагедия произошла вечером 25 марта. Более 20 тысяч жителей из нескольких округов штата до сих пор остаются без электроэнергии. Погибшие на данный момент зафиксированы только в округе Калхун. Данные предоставил американский шериф Мэттью Уэйд.

Также известно, что на территории крупнейшего в штате города Бирмингема разрушены от 30 до 50 построек. Местные чиновники продолжают оценивать ущерб от стихии. Экстренные службы ведут поиск пострадавших. Ранее жителей региона предупреждали об угрозе торнадо в Национальном подразделении метеорологической службы. Специалисты прогнозировали негативные последствия стихии в Алабаме, Миссисипи и Теннесси.

Более 3 млн американцев остались без света из-за шторма "Исаиас".

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