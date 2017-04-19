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Пять человек погибли при крушении вертолета в Южной Корее
Сегодня, 10:27
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Пять человек погибли при крушении вертолета в Южной Корее

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Экипаж вертолета совершал облет местности, исследуя лес на предмет возникновения пожара.

Пять человек погибли при крушении вертолета в Южной Корее. Об этом сообщает агентство Ренхап.

Инцидент произошел утром 27 ноября в уезде Янян провинции Канвондо. В полиции региона сообщили о крушении вертолета американского производства. К месту происшествия были отправлены 114 сотрудников служб экстренного реагирования, 28 единиц техники и один вертолет.

В результате крушения погибли пять человек. Экипаж вертолета совершал облет местности, исследуя лес на предмет возникновения пожара.

Ранее мы сообщали, что в США четыре человека погибли при крушении самолета.

Фото: Pixabay.com

Теги: вертолёт, жертвы, крушение, южная корея
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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