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Пьяный житель Кировска выстрелил из обреза, припугнув сестру
Сегодня, 14:02
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Пьяный житель Кировска выстрелил из обреза, припугнув сестру

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Мужчина стрелял в пол.

В среду, 15 апреля, сотрудникам полиции Кировского района поступило сообщение о стрельбе в одной из квартир города. Причиной происшествия стал конфликт одного из местных жителей со своей сестрой. Об этом стало известно Piter.TV.

Ссора произошла около двух часов ночи: под действием алкоголя 36-летний мужчина решил напугать девушку, выстрелив из обреза в пол.

Инспекторы изъяли у нарушителя спокойствия обрез ружья, патроны, гильзы и штык-нож. Он предстанет перед судом за угрозу убийством.Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти мужчина угрожал жене гранатой.

Фото: Pixabay 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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