В Ленобласти мужчина угрожал жене гранатой

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 10 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в г. Выборге, в одной из квартир дома №21 по ул. Физкультурной, буянит пьяный мужчина.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что по указанному адресу между мужем и женой произошёл скандал. В квартире было обнаружено похожее на гранату устройство.

Экспертиза установила, что изъятый предмет является ручной осколочной гранатой.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Ломоносовском районе мужчина поджег свою любовницу.

Фото: Pixabay