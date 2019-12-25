В Ленобласти мужчина угрожал жене гранатой

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 10 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в г. Выборге, в одной из квартир дома №21 по ул. Физкультурной, буянит пьяный мужчина.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что по указанному адресу между мужем и женой произошёл скандал. В квартире было обнаружено похожее на гранату устройство.
Экспертиза установила, что изъятый предмет является ручной осколочной гранатой.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили, что в Ломоносовском районе мужчина поджег свою любовницу.
Фото: Pixabay
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