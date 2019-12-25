Изъятое оружие направлено на исследование.

Во вторник, 11 августа, стало известно о том, что в Петербурге пьяный водитель с автоматом и бронежилетом охранял экскаватор. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в минувший понедельник, 10 августа, поздно ночью на Комендантском проспекте. Полицейские нашли при осмотре машины 41-летнего мужчины автомат с 10 патронами, бронежилет, автомат Калашникова с шестью патронами и нож. Сам водитель бы сильно пьян и не смог объяснить, почему у него в автомобиле целый арсенал оружия.

После медицинского освидетельствования мужчина рассказал, что он подрабатывает охраником экскаватора. Оружие, которые у него нашли является охотничьим и зарегистрировано в ОМВД по Петродворцовому району.

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