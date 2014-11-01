Пьяный водитель Lada Priora, собравший несколько машин во время ухода от погони, получил 7 суток ареста

За рулем находился 50-летний приезжий с юга России.

Пьяный водитель Lada Priora, собравший несколько машин, получил семь суток ареста. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около двух часов ночи 21 июня у дома №1по Сенатской площади наряд ДПС при патрулировании попытался остановить автомобиль Lada Priora, который двигался с нарушением ПДД. Однако водитель проигнорировал требования полицейских, увеличил скорость и попытался скрыться.

Экипаж ДПС стал преследовать нарушителя на служебном автомобиле с включенными спецсигналалми. В процессе погони водитель Priora не справился с управлением и совершил касательные столкновения с двумя припаркованными автомобилями. В результате ДТП пострадавших нет.

Спустя несколько минут, на Адмиралтейской набережной сотрудникам ГИБДД удалось блокировать автомобиль нарушителя. За рулем находился 50-летний приезжий с юга России. Автомобилем он управлял в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: ВКонтакте/ Дорожный инспектор.

Мужчину доставили в отдел полиции, составили в отношении него четыре административных протокола: по статье 12.8 (управление автомобилем в состоянии опьянения), статье 12.3 (управление автомобилем водителем, не имеющим при себе необходимых документов), статье 12.25 (невыполнение требования об остановке транспортного средства) и статье 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ.

Фото: ВКонтакте/ Дорожный инспектор.

Нарушителю судом вынесено наказание в виде 7 суток административного ареста.

Фото: ВКонтакте/ Дорожный инспектор.

Ранее в Ленобласти автоинспекторы привлекли к ответственности нетрезвого 60-летнего водителя.

Видео: МВД