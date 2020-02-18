Мужчина отправлен в больницу.

Пьяный россиянин упал с козырька балкона и попал на видео. Об этом рассказали журналисты из Telegram-канала "Двач". Известно, что несчастный случай произошел в Первоуральске. На опубликованных кадрах видно, что нетрезвый гражданин стоит на козырьке балкона. К месту событий подъехала бригада пожарных.

Огнеборцы начали протягивать лестницу до четвертого этажа многоэтажного здания, чтобы местный житель мог по ней безопасно спуститься вниз. Россиянин сначала лежал на козырьке, после чего начал вставать с него. Он предпринял попытку забраться на лестницу, но при этом его шатало в разные стороны. В результате мужчина не удержался на ногах и упал вниз.

Известно, что россиян выжил. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

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Видео: Telegram / Двач