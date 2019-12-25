Мужчине грозит административное наказание.

Пьяный пассажир устроил дебош на авиарейсе Эвенск-Магадан. Об этом рассказали представители региональных правоохранительных органов. Глава линейного отдела полиции в магаданском аэропорту Станислав Маюров уточнил, что по факту произошедшего ведется проверка. За хулиганство на борту самолета подозреваемому может грозить до 15 суток заключения.

Мужчина повел себя неадекватно: вставал с кресла, нецензурно выражался, грубо себя вел, на замечания не реагировал. По нашей информации, он был пьян. К сожалению, никто не снял происходящее на видео, так что для возбуждения уголовного дела не хватает материалов. Станислав Маюров, представитель полиции

Специалист подчеркнул, что никто из очевидцев не снял произошедшее на видео, поэтому у представителей закона мало материалов для возбуждения уголовного дела в отношении дебошира. В связи с этим ему грозит либо 15 суток ареста, либо административный штраф.

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Фото: Piter.tv