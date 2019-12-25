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В Петербурге задержали пьяного отца, устроившего дебош в детском саду
Сегодня, 11:50
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В Петербурге задержали пьяного отца, устроившего дебош в детском саду

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Мужчина пришел в детсад за ребенком.

Росгвердейцы задержали пьяного мужчину, устроевшего дебош в детском саду на проспекте Стачек. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по городу и и области.

В среду, 22 декабря, мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения пришел за ребенком в детский сад. Однако сотрудники отказались пропускать его внутрь. После чего мужчина лишь сильнее разозлился, и персонал решил воспользоваться кнопкой тревожной сигнализации. 

Через три минуты на месте были сотрудники Росгвардии. Разъяренного мужчину задержали и доставили в 64-й отдел полиции.

Ранее мы писали, что в "ЛизаАлерт" попросили о помощи в поисках мальчика, которого похитил отец.

Фото: Piter.TV 

Теги: детский сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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