Пьяный рецидивист ранил двух мужчин на спортплощадке на Авангардной

Одного из пострадавших доставили в больницу в тяжёлом состоянии с ножевым ранением.

В воскресенье, 13 сентября, стало известно о том, что в Петербурге пьяный мужчина ранил двух мужчин на спортплощадке на Авангардной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

В минувшую субботу, 12 сентября, в полицию обратился 24-летний петербуржец, который рассказал, на спортивной площадке на Авангардной улице неизвестный нанес ножевые ранения ему и его другу.

В итоге полицейские задержали пьяного 26-летнего подозреваемого. В отношении него составили протокол по статье за мелкое хулиганство.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга безработный с канистрой бензина угрожал сжечь дом.

Фото:Piter.TV