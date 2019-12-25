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Племянник ранил своего дядю ножом во время пьяной ссоры в Песочном
Сегодня, 8:48
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Alena_Zinovieva

Племянник ранил своего дядю ножом во время пьяной ссоры в Песочном

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Потерпевший получил ранение в область груди.

Вечером 27 апреля в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Городской больницы №40. Медики рассказали о госпитализации 34-летнего мужчины с ножевым ранением в области груди. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Стражи порядка "по горячим следам" задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний племянник пострадавшего. Выяснилось, что ссора произошла в доме №73 на Новгородской улице в поселке Песочный после совместного распития спиртных напитков. Мужчина схватил нож и ударил им своего дядю.

Потерпевшего госпитализировали с непроникающим ранением в область груди, в удовлетворительном состоянии. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что петербуржца подозревают в убийстве бывшего отчима на Софийской улице.

Фото: Piter.TV

Теги: нож, семейная ссора
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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