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Пьяный петербуржец получил нож в грудь после ссоры на работе
Сегодня, 9:42
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Alena_Zinovieva

Пьяный петербуржец получил нож в грудь после ссоры на работе

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Мужчине потребовалась помощь медиков.

Вечером 22 июля в больницу Петербурга поступил мужчина с ножевым ранением в груди. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам жены пострадавшего, ее муж поранился после конфликта из-за работы. В этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину госпитализировали из квартиры дома №1/1 на Среднеохтинском проспекте. Он находился в тяжелом состоянии.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Гатчине молодая женщина зарезала сожителя своей матери.

Фото: pixabay.com

Теги: госпитализация, конфликт, нож в грудь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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