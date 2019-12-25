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В Петербурге пьяный отчим оставил на детской площадке коляску с младенцем
Сегодня, 15:43
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В Петербурге пьяный отчим оставил на детской площадке коляску с младенцем

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В отношении отчима полиция проводит проверку, по результатам которой он будет привлечен к ответственности.

В Кировском районе Петербурга пьяный отчим оставил на детской площадке коляску с младенцем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. 

Днем 23 сентября в полицию поступило сообщение от прохожей. Она рассказала, что на детской площадке во дворе дома №31 по Дачному проспекту лежит пьяный мужчина, рядом с котором стояла коляска с полураздетым ребенком. На месте полицейские увидели лишь коляску с 4-месячным младенцем. 

Затем сотрудники полиции вызвали бригаду скорой помощи, которая госпитализировала малыша. Позже правоохранители выяснили, что пьяный 46-летний отчим оставил ребенка на детской площадке, а сам вернулся домой, где их ждала 34-летняя мать малыша. Младенца передали матери. 

Ранее мы писали, что петербургский суд не стал заключить под стражу медсестру по делу о привязанном колготками ребенке.

Фото: Piter.tv

Теги: детская площадка, коляска, отчим
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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