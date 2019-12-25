В Петербурге пьяный отчим оставил на детской площадке коляску с младенцем

В отношении отчима полиция проводит проверку, по результатам которой он будет привлечен к ответственности.

В Кировском районе Петербурга пьяный отчим оставил на детской площадке коляску с младенцем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Днем 23 сентября в полицию поступило сообщение от прохожей. Она рассказала, что на детской площадке во дворе дома №31 по Дачному проспекту лежит пьяный мужчина, рядом с котором стояла коляска с полураздетым ребенком. На месте полицейские увидели лишь коляску с 4-месячным младенцем.

Затем сотрудники полиции вызвали бригаду скорой помощи, которая госпитализировала малыша. Позже правоохранители выяснили, что пьяный 46-летний отчим оставил ребенка на детской площадке, а сам вернулся домой, где их ждала 34-летняя мать малыша. Младенца передали матери.

Ранее мы писали, что петербургский суд не стал заключить под стражу медсестру по делу о привязанном колготками ребенке.

Фото: Piter.tv