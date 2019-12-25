В Петербурге пьяный мужчина до смерти избил пенсионерку

Женщина поступила в больницу с многочисленными гематомами и ушибом головного мозга. Врачи не смогли ее спасти.

В Петербурге задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком избиении пенсионерки 1942 года рождения. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в конце июня в квартире бабушки. Пострадавшую увезли в больницу Петродворцового района с многочисленными гематомами и ушибом головного мозга. Накануне 8 июля женщина скончалась, врачи не смогли ее спасти.

В ходе расследования удалось выяснить, что мужчина избил пенсионерку, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Причиной конфликта стали внезапно возникшие неприязненные отношения.

В настоящий момент вспыльчивый петербуржец помещен за решетку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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