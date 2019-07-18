Решатся вопрос о возбуждении уголовного дела.

В субботу, 19 декабря, пьяный мужчина украл колбасу и пырнул ножом женщину-кассира. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в сетевом магазине на Благодатной улице. Как оказалось, мужчина вошел в магазин и взял с прилавка палку колбасы, но платит за неё он не намеревался. Когда "покупателя" хотели задержать, он ударил ножом по руке 50-летнюю женщину-кассира.

Агрессивного любителя колбасы доставили в территориальный отдел полиции. Решатся вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что арестованный за изнасилование падчерицы петербуржец подозревается в надругательстве еще над двумя девочками.

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