В Мариинской больнице спасают мужчину, который выпал из окна чужой квартиры

В момент происшествия пострадавший находился под градусом.

Вечером 1 января в Мариинскую больницу доставили мужчину с тяжелыми травмами. Как стало известно медикам, он выпал из окна чужой квартиры на Камышовой улице. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Падению незнакомца предшествовала странная история. Хозяйка квартиры рассказала, что вышла на лестничную площадку и оставила дверь открытой. В этот момент в квартиру забежал неизвестный и выпал из окна.

О самом мужчине известно немного: его несколько раз судили и привлекали к административной ответственности. В момент происшествия он находился под градусом.

Пострадавшего оперативно доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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Фото: pixabay.com