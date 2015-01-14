  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:41
104
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пьяный мужчина бросил в детей гранату в Днепре

0 0

Преступник задержан, в его квартире найдены дополнительные боеприпасы.

Мужчина бросил в детей гранату. Инцидент зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения на территории города Днепр (бывший Днепропетровск). Известно, что правонарушитель находился в момент совершения данного злодеяния в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он выбросил опасный боеприпас из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже. В результате происшествия есть пострадавший. На данный момент ребенок госпитализирован.

По предварительным сведениям, 54-летний местный житель забаррикадировался в квартире, но после его задержали силами спецназа. Взрыв гранаты также повредил припаркованные поблизости автомобили.Во время обыска в помещении правоохранительные органы обнаружили еще две боевые гранаты и патроны. В полиции не исключили, что гранату мужчина получил во время бесконтрольной раздачи вооружения.

Пьяница с гранатой распугал соседей в Теллези Ломоносовского района.

Фото и видео: Telegram / Mash
 

Теги: граната, дети, днепр, нетрезвый мужчина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии