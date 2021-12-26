Пьяница с гранатой распугал соседей в Теллези Ломоносовского района

Правоохранители вовремя среагировали на вызов из Ленинградской области.

Минувший вечер выдался беспокойным для жителей населенного пункта Теллези в Ломоносовском районе Ленинградской области. Здесь 55-летний мужчина устроил дебош на одном из деревенских участков. По сообщениям очевидцев, которые вовремя обратились в полицию, он матерился и размахивал предметом, похожим на боевую гранату.

В 19.30 на место происшествия прибыли сотрудники МВД. К этому моменту конфликт исчерпал себя, однако налицо были следы конфликта: беспорядок на садовом участке, а также граната с выдернутой чекой, которая, по каким-то причинам не взорвалась. Силовики смогли установить личность бузотёра и задержали его.

В ходе проверки было установлено, что задержанный в 16.30 по указанному адресу на фоне конфликта с родственниками, удерживая в руке предмет, похожий на гранату, высказывал угрозу физической расправы в отношении неустановленного круга лиц, а так же нецензурно выражался. В результате проведения осмотра сотрудниками обнаружены и изъяты предметы похожие на гранаты. Согласно проведенному исследованию установлено, что изъятые предметы относятся к категории взрывных устройств. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Фото: пресс-служба УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области