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Мигрант пырнул приятеля ножом во время пьянки в квартире на Ленинском
Сегодня, 10:04
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Alena_Zinovieva

Мигрант пырнул приятеля ножом во время пьянки в квартире на Ленинском

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Пострадавшего увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В минувшие выходные в полицию Петербурга поступила информация о поножовщине в одной из квартир дома №125/2 на Ленинском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Ссора произошла между двумя приятелями. Во время распития спиртных напитков 41-летний гражданин одной из среднеазиатских республик схватил нож и пырнул им своего 50-летнего собутыльника.

Пострадавшего увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Нападавшего задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее мы писали, что адвокат Соколова подал заявление о возбуждении дела из-за угроз историку.

Фото: pixabay.com

Теги: мигранты, поножовщина, пьяная ссора
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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