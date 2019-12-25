Мигрант пырнул приятеля ножом во время пьянки в квартире на Ленинском

Пострадавшего увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В минувшие выходные в полицию Петербурга поступила информация о поножовщине в одной из квартир дома №125/2 на Ленинском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Ссора произошла между двумя приятелями. Во время распития спиртных напитков 41-летний гражданин одной из среднеазиатских республик схватил нож и пырнул им своего 50-летнего собутыльника.

Пострадавшего увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Нападавшего задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее мы писали, что адвокат Соколова подал заявление о возбуждении дела из-за угроз историку.

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