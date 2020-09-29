Видео: мужчина разбил дверь пиццерии на Загородном проспекте

По всей видимости, неизвестные хотели попасть в заведение.

Вчера, 28 сентября, в заведении на Загородном проспекте произошел конфликт. Инцидент засняли на видео и опубликовали в социальных сетях.

Двое неизвестных хотели попасть в пиццерию и начали ссориться с персоналом общепита. По всей видимости, заведение уже закрылось. После словесной перепалки злоумышленник решил перейти к действиям и разбил стеклянную дверь, после чего попытался открыть замок.

До прибытия полицейских официанты отмахивались шваброй. говорится в сообщении.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мошенники обманули сотрудницу "Петропавловской крепости" на 4 млн.

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