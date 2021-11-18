Двоих нарушителей рейса Оренбург-Москва полиция вывела из самолета.

Пьяные россияне обматерили полицейских в самолете и попали на видео. Ролик опубликовали представители Telegram-канала "Пресс-хата". Запись сделана одним из очевидцев, находившимся в момент произошедшего на борту воздушного судна. Известно, что двое нетрезвых граждан начали оскорблять сотрудников полиции, которые находились при исполнении должностных обязанностей.

В результате нарушителей общественного спокойствия оперативники сняли с рейса Оренбург — Москва. На опубликованных кадрах видно, что представители закона ждут, пока дебоширы встанут со своих мест в самолете. Один из нарушителей начал громко возмущаться происходящем. Он использовал брань и нецензурную лексику. После этого он поинтересовался у остальных пассажиров о том, кому конкретно он высказал грубость.

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Фото и видео: Telegram / Пресс-хата

