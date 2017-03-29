Пьяная жительница Бугров протаранила три припаркованных автомобиля

В её отношении составили протокол об административном правонарушении.

Полицейские задержали автоледи с явными признаками опьянения, которая протаранила три автомобиля в Буграх. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Всеволожского района вечером 12 июня поступило сообщение о том, что у дома 27 корпус 1 по Гаражному проезду произошла потасовка. Как оказалось, 37-летняя женщина на автомобиле SsangYong протаранила три припаркованные машины, когда выезжала со двора.

Прибывшими на место полицейскими в отдел полиции для выяснения обстоятельств была доставлена 37-летняя женщина с явными признаками опьянения. В её отношении составили протокол об административном правонарушении.

Накануне при столкновении двух иномарок в Ленобласти погибли водитель и пассажирка.

Фото: Piter.TV