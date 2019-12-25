При столкновении двух иномарок в Ленобласти погибли водитель и пассажирка

Ещё трое человек пострадали. Одна женщина находится в крайне тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 12 июня, на дороге "Керро-Грузино" во Всеволожском районе Ленобласти случило смертельное ДТП, в результате которого погибла семейная пара. Об этом стало известно Piter.TV.

Авария случилась на 7-ом км трассы. Как выяснилось, 38-летний водитель Land Rover двигался от Новоприозерского шоссе в сторону посёлка Керро и нарушил требование разметки. В результате иномарка вылетела на полосу встречного движения и столкнулся с Kia Optima.

В результате аварии 36-летний водитель Kia и его 33-летняя супруга на пассажирском сидении от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Также в салоне иномарки находилась женщина, который на вид 60 лет. Её госпитализировали с сочетанной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом костей носа, переломом стенки орбиты справа и слева, переломом нижней челюсти, множественными переломами рёбер справа и слева, левосторонним гидропневматороксом, посттравматической грыжей диафрагмы слева, ушибом левого лёгкого, тупой травмой живота, возможным разрывом печени, либо селезенки, ушибом, ссадиной правого коленного сустава. Пассажирка находится в крайне тяжёлом состоянии.

Водитель Land Rover также был доставлен в больницу с ушибом правого тазобедренного сустава, коксартрозом 2-3 степени справа, консолидированным переломом тела правой подвздошной кости неизвестной давности в состоянии средней степени тяжести. Начала 2023 года он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 16 раз. 41-летний пассажир иномарки с закрытым неполным переломом скулового отростка правой верхней челюсти тела нижней челюсти, левого крыла нижней челюсти госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело, виновник аварии задержан.

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Фото: Piter.TV