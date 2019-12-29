Петербурженка "заминировала" магазин с плохой водкой

Ничего взрывоопасного в магазине не нашли.

Торговый павильон на севере Петербурга проверяли на наличие бомбы. Взорвать помещение грозилась пьяная петербурженка. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В службу "112" со своего мобильного позвонила 56-летняя неработающая петербурженка и представилась чужим именем. Она заявила, что в магазине на улице Есенина продают некачественную водку и если полиция не приедет, то она взорвет павильон.

Торговую точку осмотрели, ничего взрывоопасного не обнаружено. Эвакуация не проводилась. Женщину задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: pixabay