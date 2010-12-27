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Пьяная женщина порезала мужчину в квартире на Революции
Сегодня, 10:13
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Alena_Zinovieva

Пьяная женщина порезала мужчину в квартире на Революции

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Потерпевшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В ночь на 1 декабря в Красногвардейском районе Петербурга произошло ЧП. Из квартиры дома на шоссе Революции госпитализировали 54-летнего мужчину с ножевыми ранениями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские. В этой же квартире они обнаружили 46-летнюю нетрезвую уроженку Саратовской области. Оказалось, что в ходе ссоры она ранила мужчину ножом.

Потерпевшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемую доставили в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Красносельском районе мужчину ударили ножом в собственной квартире.

Фото: Piter.TV

Теги: колото-резаные раны, конфликт, поножовщина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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