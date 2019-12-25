Данный документ подготовлен по результатам совещаний президента с членами правительства, экспертами и представителями бизнеса.

Президенту России Владимиру Путину отправили проект общенационального плана восстановления экономики. Об этом сообщили в правительстве РФ.

Известно, что данный документ подготовлен по результатам совещаний Путина с членами правительства, экспертами и представителями бизнеса. Сказано, что план дополнен специальными индикаторами, которые будут учитывать разные сценарии социально-экономического развития государства.

Ранее мы писали, что правительство разработало план по восстановлению доходов россиян. В плане есть чёткая установка, что Россия должна выйти на устойчивый рост ВВП в 2021 году. Внутренний валовый продукт ежегодно должен расти на уровне не менее 2,5%. Правительство также рассчитывает добиться устойчивого роста реальных доходов населения, а также снизить безработицу ниже 5%. Согласно плану, доходы граждан к концу 2021 года должны увеличиться на 2,5%, а оборот товаров в розницу — на 3%.