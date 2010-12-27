В Барселоне, Париже и Берлине нарисовали граффити ко дню рождения Путина

Сегодня российскому лидеру исполняется 65 лет.

В честь дня рождения президента РФ Владимира Путина в нескольких крупных европейских городах нарисовали граффити с изображением российского лидера.

Сегодня, 7 октября, президент Российской Федерации отмечает свой 65-й день рождения. В честь этого художники из Франции, Испании и Германии решили запечатлеть Путина на стенах Парижа, Барселоны и Берлина.

Во французской столице художник Skame Retors изобразил рисунок, стилизованный под плакат советского авангардного художника Александра Родченко, сообщает РИА Новости. Граффити содержит подпись "Миротворец, с днем рождения".

НА одной из стен Берлина неизвестный автор нарисовал Путина в кожанов кресле, а рядом изобразил белых голубей. Рядом написаны слова из гимна Евросоюза — "Оды к радости" Шилллера.

Для граффити в Барселоне была выбрана фотография подмигивающего президента России. Около изображения есть надписи "С днем рождения, Владимир Путин!" на испанском и "Каждый человек имеет право на самоопределение" на английском.

Фото: kremlin.ru